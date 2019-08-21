Иванович не собирается переходить в «Цверну Звезду»

Защитникне намерен присоединяться к

Об этом сообщил бывший партнер серба по команде Лука Джорджевич.

«Не хочет. Это я официально заявляю. Я ему уже все сказал. Да и он сам не хочет. Иванович раньше рассказывал о тех временах, когда он играл в "Локомотиве". Даже смотрели его голы за "железнодорожников". Тогда у него еще была прическа. Он на этот счет сейчас переживает», — цитирует Джорджевича «Чемпионат».

Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года на правах свободного агента. Действующий контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне серб принял участие в шести матчах РПЛ, результативными действиями не отметился. 0