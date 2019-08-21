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    Иванович не собирается переходить в «Цверну Звезду»

    Трансферы Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович не намерен присоединяться к «Црвене Звезде».

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    Об этом сообщил бывший партнер серба по команде Лука Джорджевич.

    «Не хочет. Это я официально заявляю. Я ему уже все сказал. Да и он сам не хочет. Иванович раньше рассказывал о тех временах, когда он играл в "Локомотиве". Даже смотрели его голы за "железнодорожников". Тогда у него еще была прическа. Он на этот счет сейчас переживает», — цитирует Джорджевича «Чемпионат».

    Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года на правах свободного агента. Действующий контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне серб принял участие в шести матчах РПЛ, результативными действиями не отметился. 0

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