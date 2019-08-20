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    Защитник «Олимпиакоса»: Играю хорошо, только когда хорошо играет вся команда

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    Защитник «Олимпиакоса» Константинос Цимикас высказал мнение о предстоящем матче Лиги Чемпионов против «Краснодара».

    Константинос Цимикас
    Константинос Цимикас

    «Нам очень помогли обрести уверенность в себе матч прошлой стадии с "Викторией". Главное, что костяк сохранился, как и тренер. Он доверят коллективу. Это комфортные для работы условия.

    Как нам помогает домашнее поле? Ты забываешь там обо всем. Видишь болельщиков, как они поют, скандируют.

    Это наполняет огромной силой. Не чувствуешь боли, не думаешь ни о чем, кроме результата, сконцентрирован.

    Персональная игра против Шапи? Играю хорошо, только когда хорошо играет вся команда.

    Да, я противостоял лучшим игрокам соперников в матчах с "Викторией" и "Истанбулом", но таков футбол. Я играл внимательно и сконцентрировано», — сказал Цимикас «Матч ТВ».

    Первая игра состоится 21 августа в Пирее. «Краснодар» примет греческий клуб 27 августа. 0

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