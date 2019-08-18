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    Шюррле: «Спартак» обязан сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА

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    Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Не сомневаюсь: получится яркое зрелище. Во время матча с "Динамо" я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. Оставшись в меньшинстве, мы не чувствовали этого благодаря зрителям.

    А теперь людей на стадионе будет еще больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры — главные в сезоне, они будут гнать нас вперед с особой страстью, а мы обязаны сделать все, чтобы не подвести их», — цитирует Шюррле «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 июля на «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск 0

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