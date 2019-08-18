Шюррле: «Спартак» обязан сделать все, чтобы не подвести фанатов в матче с ЦСКА

Форвард московскогоподелился ожиданиями от предстоящего дерби св рамках шестого тура РПЛ.

«Не сомневаюсь: получится яркое зрелище. Во время матча с "Динамо" я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. Оставшись в меньшинстве, мы не чувствовали этого благодаря зрителям.

А теперь людей на стадионе будет еще больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры — главные в сезоне, они будут гнать нас вперед с особой страстью, а мы обязаны сделать все, чтобы не подвести их», — цитирует Шюррле «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 июля на «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск 0