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    «Рубин» и «Арсенал» назвали составы команд

    «Рубин» — «Арсенал»: составы, онлайн, прогноз

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    Объявлены стартовые составы казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч шестого тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин»
    «Рубин»

    «Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Игорь Коновалов, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон.

    Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Гранат, Плиев, Агапов, Акбашев, Макаров, Седов, Марков, Микелтадзе.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Берхамов, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

    Матч «Рубин» — «Арсенал» пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск.

    Следить за ходом поединка можно здесь. Прогноз на этот матч — тут. 0

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