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    «Вальядолид» в большинстве одолел «Бетис»

    «Бетис» — «Вальядолид»: счет матча 1:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Бетис Вальядолид Календарь Примеры
    «Вальядолид» в выездном матче первого тура испанской Примеры одолел «Бетис» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева остались в меньшинстве уже на 8-й минуте, когда Хоэль Роблес Бласкес получил прямую красную карточку.

    «Бело-фиолетовые» воспользовались численным преимуществом на 63-й минуте, когда отличился Серхио Гвардиола.

    Спустя пять минут Лоренсо Морон восстановил паритет. И все же гол Оскара Плано на 89-й минуте позволил гостям набрать три очка.

    Примера. 1-й тур
    «Бетис» — «Вальядолид» — 1:2 (0:0)
    Голы: Гвардиола, 63 (0:1). Лорен Морон, 68 (1:1). Оскар Плано, 89 (1:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Фекир, Виллиам Карвалью, Хоакин (Мартин, 10), Тельо (Хуанми, 83), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 46)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито (Рубио, 55), Мойяно, Салису, Мичел, Алькарас (Ануар, 76), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 12), ГвардьолаПредупреждения: Эмерсон, 27. Оскар Плано, 36. Антоньито, 40. Алькарас, 45. Мойяно, 59. Педраса, 90+2. Мичел, 90+2. Ануар, 90+3Удаление: Хоэль Роблес, 8

    В следующем туре «Вальядолид» отправится в гости к «Реалу», а «Бетис» — к «Барселоне». 0

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