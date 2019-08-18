«Бетис» — «Вальядолид»: счет матча 1:2, обзор голов

в выездном матче первого тура испанской Примеры одолел— 2:1.

Хозяева остались в меньшинстве уже на 8-й минуте, когда Хоэль Роблес Бласкес получил прямую красную карточку.

«Бело-фиолетовые» воспользовались численным преимуществом на 63-й минуте, когда отличился Серхио Гвардиола.

Спустя пять минут Лоренсо Морон восстановил паритет. И все же гол Оскара Плано на 89-й минуте позволил гостям набрать три очка.

Примера. 1-й тур «Бетис» — «Вальядолид» — 1:2 (0:0) Голы: Гвардиола, 63 (0:1). Лорен Морон, 68 (1:1). Оскар Плано, 89 (1:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Фекир, Виллиам Карвалью, Хоакин (Мартин, 10), Тельо (Хуанми, 83), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 46)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито (Рубио, 55), Мойяно, Салису, Мичел, Алькарас (Ануар, 76), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 12), ГвардьолаПредупреждения: Эмерсон, 27. Оскар Плано, 36. Антоньито, 40. Алькарас, 45. Мойяно, 59. Педраса, 90+2. Мичел, 90+2. Ануар, 90+3Удаление: Хоэль Роблес, 8

В следующем туре «Вальядолид» отправится в гости к «Реалу», а «Бетис» — к «Барселоне». 0