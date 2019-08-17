«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Зенит»
Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Длинная передача прошла к штрафной гостей, Ерохин мог выскочить один на один, но Ризван Уциев возле штрафной зацепил соперника.
Арбитр посчитал, что был фол последней надежды и показал игроку грозненцев прямую красную карточку.
На 51-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» серьезную ошибку допустил первый ассистент Дмитрий Сафьян, зафиксировавший положение «вне игры» у игрока зенита Эмилиано Ригони. В результате было отменено взятие ворот грозненской команды.
В компенсированное время составы уравнялись — Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку.
После этого матча «Зенит» с 14 очками по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 10-м месте.
РПЛ. 6-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Дуглас Сантос, Смольников (Жирков, 46), Иванович, Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Дзюба, Азмун«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Бериша (Роши, 62), Глушаков (Гащенков, 90+1), Исмаэл, Иванов (Понсе, 81)Предупреждения: Бериша, 14. Смольников, 24. Роши, 66. Оздоев, 73. Ракицкий, 90+4. Нижич, 90+4Удаление: Уциев, 7 (срыв перспективной атаки)