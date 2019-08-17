«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 0:0

Питерскийна своем поле сыграл вничью с грозненским(0:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Длинная передача прошла к штрафной гостей, Ерохин мог выскочить один на один, но Ризван Уциев возле штрафной зацепил соперника.

Арбитр посчитал, что был фол последней надежды и показал игроку грозненцев прямую красную карточку.

На 51-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» серьезную ошибку допустил первый ассистент Дмитрий Сафьян, зафиксировавший положение «вне игры» у игрока зенита Эмилиано Ригони. В результате было отменено взятие ворот грозненской команды.

В компенсированное время составы уравнялись — Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку.

После этого матча «Зенит» с 14 очками по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 10-м месте.