ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» потерял очки дома, «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКА
  • 21:49
    • Иванович прокомментировал результат матча «Зенит» — «Ахмат»
  • 21:32
    • «Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»
  • 20:46
    • Бывший инспектор ФИФА: Удаление Уциева — грубейшая ошибка арбитра
  • 20:32
    • Шон Дайч пожаловался на симуляцию футболистов «Арсенала»
  • 20:22
    • Теему Пукки возглавил таблицу бомбардиров АПЛ
    Все новости спорта

    «Зенит» в большинстве не справился с «Ахматом»

    «Зенит» — «Ахмат»: счет матча 0:0

    РПЛ Футбол России Ахмат Зенит Календарь РПЛ
    Питерский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Длинная передача прошла к штрафной гостей, Ерохин мог выскочить один на один, но Ризван Уциев возле штрафной зацепил соперника.

    Арбитр посчитал, что был фол последней надежды и показал игроку грозненцев прямую красную карточку.

    На 51-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» серьезную ошибку допустил первый ассистент Дмитрий Сафьян, зафиксировавший положение «вне игры» у игрока зенита Эмилиано Ригони. В результате было отменено взятие ворот грозненской команды.

    В компенсированное время составы уравнялись — Ярослав Ракицкий получил вторую желтую карточку.

    После этого матча «Зенит» с 14 очками по-прежнему возглавляет таблицу РПЛ. «Ахмат» с 7 очками на 10-м месте.

    РПЛ. 6-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
    «Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Дуглас Сантос, Смольников (Жирков, 46), Иванович, Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Дзюба, Азмун«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Бериша (Роши, 62), Глушаков (Гащенков, 90+1), Исмаэл, Иванов (Понсе, 81)Предупреждения: Бериша, 14. Смольников, 24. Роши, 66. Оздоев, 73. Ракицкий, 90+4. Нижич, 90+4Удаление: Уциев, 7 (срыв перспективной атаки)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позиции
  • 13/08/2019 в 12:57
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Арсенал»
  • 1.80
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исправится ли «Монако» за провальный старт сезона?
  • «Мец» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?
  • «Рубин» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли взлет «Ростова» в Уфе?
  • «Уфа» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 19:220
  • 18:54
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Саутгемптоном»
  • 18:38
    • Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Аугсбургу»
  • 18:30
    • «Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»
    Зинедин Зидан Футбол От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла ЛигиСмотрим на «Барселону», «Реал», «Атлетико» и претендентов на четвертое место Вчера в 19:280
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 21:37
    • Рахимов: Ничья — неплохой результат, когда играешь в меньшинстве
  • 21:24
    • «Боруссия» и «Шальке» счет не открыли
  • 21:15
    • Российские баскетболисты уступили Литве
    «Спартак» — «Тун» Футбол Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Вчера в 02:090
  • 17:15
    • «Спартак» достиг договоренности по трансферу хавбека «Ниццы»
  • 16:40
    • Два ассиста Себальоса помогли «Арсеналу» обыграть «Бернли»
  • 16:03
    • «Крылья» одержали выездную победу над «Уралом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие