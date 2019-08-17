ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» потерял очки дома, «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКА
  • 21:32
    • «Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»
  • 20:59
    • «Зенит» в большинстве не справился с «Ахматом»
  • 18:30
    • «Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»
  • 17:15
    • «Спартак» достиг договоренности по трансферу хавбека «Ниццы»
  • 22:09
    • Семак подвел итоги матча с «Ахматом»
    Все новости спорта

    Семак подвел итоги матча с «Ахматом»

    РПЛ Футбол России Зенит Ахмат Календарь РПЛ
    Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно матча «Зенита» с «Ахматом», который завершился вничью 0:0. Наставник хозяев поделился своими мыслями, которые передал «Чемпионат», ссылаясь на телеканал «Матч Премьер».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «В любой домашней игре хотелось бы победить, но не получилось. Атаковали, создавали моменты, но для побед нужно забивать. Хорошие моменты не реализовывали, а те моменты, которые реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны как голы.

    Конечно, было тяжело вскрывать команду, которая вдевятером стоит практически в своей штрафной. При фланговой игре нам немного не хватило, чтобы реализовать убойные моменты. Конечно, надо было забивать, и тогда бы не было никаких вопросов.

    Замена Смольникова в перерыве связана с карточкой. Он висел на карточке — возможно, судья захотел бы уравнять составы. Подстраховались и заменили его. Ригони хорошо сыграл и гол забил. Но, к сожалению, мы не выиграли. Поэтому мы не можем быть довольны сегодняшним результатом. Мешала ли эмоциональность игроков обеих команд? Не думаю. Вопросов много, но эмоциональность — это хорошо», — сказал Семак.

    24 августа «Зенит» проведет поединок в рамках седьмого тура РПЛ, в котором встретится на выезде с «Уфой». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шомуродов снова на высоте. «Ростов» метит на самые высокие позиции
  • 13/08/2019 в 12:57
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Арсенал»
  • 1.80
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?
  • «Рубин» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли взлет «Ростова» в Уфе?
  • «Уфа» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?
  • «Ротор» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 19:220
  • 20:46
    • Бывший инспектор ФИФА: Удаление Уциева — грубейшая ошибка арбитра
  • 20:32
    • Шон Дайч пожаловался на симуляцию футболистов «Арсенала»
  • 20:22
    • Теему Пукки возглавил таблицу бомбардиров АПЛ
    Зинедин Зидан Футбол От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла ЛигиСмотрим на «Барселону», «Реал», «Атлетико» и претендентов на четвертое место Вчера в 19:280
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 21:37
    • Рахимов: Ничья — неплохой результат, когда играешь в меньшинстве
  • 21:24
    • «Боруссия» и «Шальке» счет не открыли
  • 21:15
    • Российские баскетболисты уступили Литве
    «Спартак» — «Тун» Футбол Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Вчера в 02:090
  • 20:13
    • Кузнецова вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 19:55
    • «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Саутгемптоном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие