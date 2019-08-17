Семак подвел итоги матча с «Ахматом»

Главный тренер питерскогодал комментарий касательно матча «Зенита» с, который завершился вничью 0:0. Наставник хозяев поделился своими мыслями, которые передал « Чемпионат », ссылаясь на телеканал «Матч Премьер».

«В любой домашней игре хотелось бы победить, но не получилось. Атаковали, создавали моменты, но для побед нужно забивать. Хорошие моменты не реализовывали, а те моменты, которые реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны как голы.

Конечно, было тяжело вскрывать команду, которая вдевятером стоит практически в своей штрафной. При фланговой игре нам немного не хватило, чтобы реализовать убойные моменты. Конечно, надо было забивать, и тогда бы не было никаких вопросов.

Замена Смольникова в перерыве связана с карточкой. Он висел на карточке — возможно, судья захотел бы уравнять составы. Подстраховались и заменили его. Ригони хорошо сыграл и гол забил. Но, к сожалению, мы не выиграли. Поэтому мы не можем быть довольны сегодняшним результатом. Мешала ли эмоциональность игроков обеих команд? Не думаю. Вопросов много, но эмоциональность — это хорошо», — сказал Семак.

24 августа «Зенит» проведет поединок в рамках седьмого тура РПЛ, в котором встретится на выезде с «Уфой». 0