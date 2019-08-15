Цорн: Пригласить топ-игрока в Россию? Вообще проблем не вижу

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, как пригласить игрока топ-уровня в Россию.

«Я вообще проблем не вижу. Чемпионат России — один из лучших в Европе. Есть Англия, Германия, Франция, Италия, Испания, а потом Россия. Португалия поддавливает чуть-чуть.

Игроки знают, что "Спартак" — это большой клуб, их уговаривать особо не надо. Например, разговор с (Гусом) Тилом, который пользовался большим спросом в Европе, у меня занял 40 минут.

И он пошел в клуб (АЗ) и сказал, что хочет в Спартак», — сказал Цорн в интервью шоу «КраСава».

Напомним, нынешним летом «Спартак» подписал контракты с пятью новичками: полузащитниками Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Гусом Тилом, а также форвардами Эсекиэлем Понсе и Джорданом Ларссоном. 0