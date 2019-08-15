ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в историиСуперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа
  • 18:33
    • Шюррле и Мирзов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Туном»
  • 16:56
    • «Порту» подаст в суд на «Матч ТВ»
  • 15:54
    • УЕФА назвал трех кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19
  • 14:01
    • Защитник «Зенита» может перейти в «Сассуоло»
  • 08:57
    • Мане — лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА
    Все новости спорта

    Цорн: Пригласить топ-игрока в Россию? Вообще проблем не вижу

    Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, как пригласить игрока топ-уровня в Россию.

  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    «Я вообще проблем не вижу. Чемпионат России — один из лучших в Европе. Есть Англия, Германия, Франция, Италия, Испания, а потом Россия. Португалия поддавливает чуть-чуть.

    Игроки знают, что "Спартак" — это большой клуб, их уговаривать особо не надо. Например, разговор с (Гусом) Тилом, который пользовался большим спросом в Европе, у меня занял 40 минут.

    И он пошел в клуб (АЗ) и сказал, что хочет в Спартак», — сказал Цорн в интервью шоу «КраСава».

    Напомним, нынешним летом «Спартак» подписал контракты с пятью новичками: полузащитниками Резиуаном Мирзовым, Андре Шюррле, Гусом Тилом, а также форвардами Эсекиэлем Понсе и Джорданом Ларссоном. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак»
  • 12/08/2019 в 01:58
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Тун»
  • 1.95
  • Сегодня в 19:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Рига» ХИК?
  • «Рига» — ХИК. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Осилит ли «Динамо» Тб гол престижа?
  • «Динамо» Тбилиси — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Ждет ли «Спартак» в матче с «Туном» второй «Санкт-Галлен»?
  • «Спартак» — «Тун». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эрнесто Вальверде Футбол Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20Антуан Гризманн и Френки де Йонг должны встроиться в обновленную команду Вчера в 22:060
  • 16:22
    • Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
  • 19:22
    • Цорн: Пригласить топ-игрока в Россию? Вообще проблем не вижу
  • 16:39
    • Глава УЕФА отложил обсуждение нового формата Лиги чемпионов
    «Краснодар» Футбол Шапи-тайм. «Краснодар» сотворил чудо на «Драгау»Реакция спортивных СМИ на победу «Краснодара» над «Порту» Вчера в 01:450
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» повторно разобраться со швейцарцами?
  • 5.02
    •
  • 16:06
    • «Рома» продлила контракт с турецким хавбеком
  • 14:47
    • Лэмпард: Я не люблю проигрывать, как и все мы в «Челси»
  • 14:31
    • Объявлен состав женской сборной России по боксу на ЧЕ
    Пеп Гвардиола Футбол Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию«Горожане» начали защиту титула с уверенной победы над «Вест Хэмом» со счетом 5:0 13/08/2019 в 19:260
  • 14:15
    • «Уфа» и ЦСКА согласовали трансфер Кругового
  • 12:08
    • Малком может не сыграть с «Ахматом»
  • 00:45
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие