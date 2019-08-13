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    Форвард «Атлетико» пропустит начало сезона в Примере

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    Нападающий «Атлетико» Диего Коста пропустит начало сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба «матрасников».

    Диего Коста
    Диего Коста

    Форвард мадридцев получил повреждение бедра в матче МКЧ с «Ювентусом» (2:1) на прошлой неделе. Медицинское обследование выявило у 30-летнего игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра, а его восстановление займет около месяца.

    В минувшем сезоне Коста провел 21 поединок за «Атлетико», в которых забил пять голов и сделал три ассиста.

    «Атлетико» начнет новый сезон чемпионата Испании 18 августа домашним матчем с «Хетафе».

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