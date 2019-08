Форвард «Атлетико» пропустит начало сезона в Примере

Нападающийпропустит начало сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба «матрасников».

Форвард мадридцев получил повреждение бедра в матче МКЧ с «Ювентусом» (2:1) на прошлой неделе. Медицинское обследование выявило у 30-летнего игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра, а его восстановление займет около месяца.

В минувшем сезоне Коста провел 21 поединок за «Атлетико», в которых забил пять голов и сделал три ассиста.

«Атлетико» начнет новый сезон чемпионата Испании 18 августа домашним матчем с «Хетафе».

