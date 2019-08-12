«Зенит» нацелился на лучшего футболиста чемпионата Шотландии

Полузащитникпопал в сферу интересов, сообщает The Scottish Sun.

По данным источника, петербургский клуб готов выплатить за 28-летнего шотландца около 12 миллионов евро.

Самому игроку «Зенит» готов платить 75 тысяч евро в неделю. Контракт Форреста с «кельтами» рассчитан до 2022 года.

Форрест является воспитанником «Селтика» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, начиная с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах шотландской Премьер-лиги и отметился одним голом.

Отметим, что в прошлом сезоне Форрест был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии по версии журналистов и игроков. 0