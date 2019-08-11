Шарлия: Фернандес — это Месси правой бровки

Защитникрассказал, кто из футболистов московского клуба впечатлил его больше всего.

«Марио Фернандес — невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском "Реале" или "Барселоне" прямо сейчас. Марио Фернандес — это Месси правой бровки!», — цитирует футболиста официальный сайт ЦСКА.

Шарлия также выделил в составе ЦСКА еще нескольких игроков:

«Еще Никси (Никола Влашич — Прим.ред), он играет на поле важнейшую роль. В обороне — два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с "Оренбургом" — что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой (Арнор Сигурдссон — Прим.ред), и мы оба заорали "Не-е-ет!!!". У меня чуть сердце не остановилось (смеется). Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира — с Испанией, с Хорватией…

А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера». 0