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    «Ренн» в меньшинстве обыграл «Монпелье»

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Ренн Анже Бордо Календарь Лиги 1
    В матче 1-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле уступил «Ренну» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч забил уже на 6-й минуте Жереми Морель.

    Отметим, что на 69-й минуте игрок «Ренна» Флавьен Те получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле.

    В следующем туре 17 августа «Монпелье» сыграет в гостях с «Бордо», а «Ренн» на следующий день примет «ПСЖ».

    В параллельном матче «Анже» на домашней арене обыграл «Бордо» со счетом 3:1.

    За хозяев отличились Жефф Рен-Аделед (27), Матиас Перейра-Лаж (33) и Тома Мангани (45). Единственный гол «Бордо» на свой счет записал Николя де Превий (4).

    Во втором туре чемпионата Франции 16 августа «Анже» сыграет с «Лионом» в гостях.

    Другие результаты

    «Брест» — «Тулуза» — 1:1 (1:0)
    «Дижон» — «Сент-Этьен» — 1:2 (1:2)
    «Ницца» — «Амьен» — 2:1 (1:0) 0

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