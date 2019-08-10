«Ренн» в меньшинстве обыграл «Монпелье»

В матче 1-го тура чемпионата Франциина своем поле уступилсо счетом 0:1.

Единственный мяч забил уже на 6-й минуте Жереми Морель.

Отметим, что на 69-й минуте игрок «Ренна» Флавьен Те получил второе предупреждение и был вынужден покинуть поле.

В следующем туре 17 августа «Монпелье» сыграет в гостях с «Бордо», а «Ренн» на следующий день примет «ПСЖ».

В параллельном матче «Анже» на домашней арене обыграл «Бордо» со счетом 3:1.

За хозяев отличились Жефф Рен-Аделед (27), Матиас Перейра-Лаж (33) и Тома Мангани (45). Единственный гол «Бордо» на свой счет записал Николя де Превий (4).

Во втором туре чемпионата Франции 16 августа «Анже» сыграет с «Лионом» в гостях.

Другие результаты

«Брест» — «Тулуза» — 1:1 (1:0)

«Дижон» — «Сент-Этьен» — 1:2 (1:2)

«Ницца» — «Амьен» — 2:1 (1:0) 0