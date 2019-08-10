Икарди готов расстаться с «Интером»

решил покинуть. К такому решению аргентинец пришел после того, как «нерадзурри» купили, сообщает Corriere dello Sport.

Сообщается, что интерес к форварду проявляют «Ювентус», «Наполи» и «Рома». Тем не менее сам футболист уже отклонил пару предложений. Икарди не желает переходить в «Рому» или «Наполи». Нападающий отдает свое предпочтение «бьянконери».

Ранее Икарди отказывался покидать стан «нерадзурри». Он подкреплял это тем, что его жена и агент Ванда Нара беременна. В руководстве клуба пообещали футболисту не выпускать его на поле до истечения контракта, если он откажется от трансфера.

Напомним, что в этом сезоне аргентинец сыграл 37 поединков во всех турнирах, отметившись 17 мячами и 5 результативными передачами. 0