«Реал» отложил трансфер ван де Бека до следующего лета

Полузащитникстанет игроком мадридскогоследующим летом, утверждает Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, руководство амстердамцев попросило «сливочных» отложить трансфер хавбека до 2020 года, из-за большого количества игроков, которые уже покинули клуб в это трансферное окно.

Отметим, что «Королевский клуб» предлагает за ван де Бека 55 миллионов евро плюс бонусы. Ранее игрок подтвердил информацию о том, что его пытается подписать мадридский клуб.

В сезоне-2018/19 голландский полузащитник забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач в 57 матчах за «Аякс» во всех турнирах. 0