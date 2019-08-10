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    «Реал» отложил трансфер ван де Бека до следующего лета

    Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид Аякс
    Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек станет игроком мадридского «Реала» следующим летом, утверждает Mundo Deportivo.

    Донни ван де Бек
    Донни ван де Бек

    Как сообщает источник, руководство амстердамцев попросило «сливочных» отложить трансфер хавбека до 2020 года, из-за большого количества игроков, которые уже покинули клуб в это трансферное окно.

    Отметим, что «Королевский клуб» предлагает за ван де Бека 55 миллионов евро плюс бонусы. Ранее игрок подтвердил информацию о том, что его пытается подписать мадридский клуб.

    В сезоне-2018/19 голландский полузащитник забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач в 57 матчах за «Аякс» во всех турнирах. 0

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