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    «Балтика» крупно обыграла «Мордовию» на выезде

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    В матче 7-го тура первенства ФНЛ саранская «Мордовия» на своем поле крупно уступила калининградской «Балтике» — 0:3.

    «Балтика» — «Мордовия»
    «Балтика» — «Мордовия»

    В составе калининградцев отличились Максим Кузьмин (11-я минута), Ильнур Альшин (22) и Никита Глушков (70).

    Клуб из Саранска с 5 очками занимает 20-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, «Балтика» — 13-я с 6 очками.

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    В другом матче ивановский «Текстильщик» в Москве сыграл вничью с ярославским «Шинником» — 1:1.

    У гостей пенальти на 41-й минуте реализовал Эльдар Низамутдинов, для которого этот мяч стал пятым в нынешнем сезоне. У номинальных хозяев отличился Александр Радченко на 44-й минуте .

    «Текстильщик» с 5 очками покинул последнюю строчку, ярославцы — шестые с 11 очками.

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    Еще в одном матче «Нижний Новгород» одержал волевую домашнюю победу над воронежским «Факелом» — 2:1.

    Счет на 4-й минуте открыли гости — отличился Алексей Гладышев. На 36-й минуте Игорь Портнягин сравнял счет, а на 79-й минуте Павел Игнатович реализовал пенальти и принес победу хозяевам.

    После этого матча «Нижний Новгород» с 11 очками на 8-м месте, а «Факел» на 16-м месте — 5 очков. 0

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