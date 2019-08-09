Полузащитник «Аякса» перебрался в «Дженоа»

Полузащитникперешел в, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Датский хавбек подписал двухлетний контракт с «грифонами», который рассчитан до июня 2021 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 1,5 миллиона евро.

Шене перешел в «Аякс» в 2012 году из голландского клуба НЕК, всего в составе амстердамской команды он провел 286 матчей, забил 64 гола. Вместе с «Аяксом» датчанин стал трехкратным чемпионом Голландии, победителем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В августе 2009 года Шене дебютировал за сборную Дании, в составе которой провел 45 матчей и забил три гола. 0