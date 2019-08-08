УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучших футболистов ЛЧ по позициям

Вирджил ван Дейк оказался в списке номинантов среди защитников
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Так за звание лучшего вратаря буду соревноваться Алисон из «Ливерпуля», Уго Льорис из «Тоттенхэма» и Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».
На позицию защитника претендуют Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из «Аякса» в «Ювентус», а также Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк, представляющие «Ливерпуль».
В полузащите была сформирована такая тройка претендентов: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).
Что касается нападающих, то здесь выделены Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). 0