УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучших футболистов ЛЧ по позициям

На официальной странице УЕФА в Twitter появились списки претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов сезона 2018/2019. В список попало по три игрока на позицию.

Вирджил ван Дейк оказался в списке номинантов среди защитников globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Так за звание лучшего вратаря буду соревноваться Алисон из «Ливерпуля», Уго Льорис из «Тоттенхэма» и Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

На позицию защитника претендуют Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из «Аякса» в «Ювентус», а также Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк, представляющие «Ливерпуль».

В полузащите была сформирована такая тройка претендентов: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

Что касается нападающих, то здесь выделены Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). 0