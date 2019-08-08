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    УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучших футболистов ЛЧ по позициям

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    На официальной странице УЕФА в Twitter появились списки претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов сезона 2018/2019. В список попало по три игрока на позицию.

    Вирджил ван Дейк оказался в списке номинантов среди защитников
    Вирджил ван Дейк оказался в списке номинантов среди защитников

    Так за звание лучшего вратаря буду соревноваться Алисон из «Ливерпуля», Уго Льорис из «Тоттенхэма» и Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны».

    На позицию защитника претендуют Маттейс де Лигт, перешедший этим летом из «Аякса» в «Ювентус», а также Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк, представляющие «Ливерпуль».

    В полузащите была сформирована такая тройка претендентов: Френки де Йонг («Аякс»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

    Что касается нападающих, то здесь выделены Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»). 0

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