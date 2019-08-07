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    Берг выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Порту»

    «Краснодар» — «Порту»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Краснодара» и «Порту» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Намли, Вилена, Камболов, Кабелла, Берг, Вандерсон.

    Запасные: Крицюк, Фьолусон, Ари, Скопинцев, Олссон, Стоцкий, Сулейманов.

    «Порту»: Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Баро, Марега, Корона, Соарес.

    Запасные: Вана, Кошта, Диас, Зе Луиш, Фабиу Силва, Мбемба, Отавиу.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порту». Коэффициент на его победу — 2,65, тогда как на успех «Краснодара» — 3.54. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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