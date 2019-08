«Лилль» подписал игрока сборной Турции

Полузащитники сборной Турцииперешел во французский «Лилль».

22-летний хавбек подписал контракт на четыре года, сообщает официальный сайт «догов».

Согласно неофициальным источникам, сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Языджи провел в чемпионате Турции 30 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

За национальную сборную Турции он дебютировал летом 2017 года и с тех пор принял участие в 14 встречах.

We’re delighted to announce the arrival of Turkey international Yusuf Yazıcı from Trabzonspor! Our new attacking midfielder has signed a deal at #LOSC that runs until 2024. pic.twitter.com/DUW5VjvplO