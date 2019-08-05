«Краснодар» узнал своего потенциального соперника в плей-офф раунде ЛЧ

В случае успеха «Краснодар» в противостоянии с португальским «Порту» в третьем раунде отбора, россияне сыграет с победителем пары «Истанбул» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия).
ЧФР Клуж (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Славия» (Чехия).
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания).
АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды).
Путь представителей лиг
«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина).
«Истанбул» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия).
Первые матчи пройдут 20/21 августа, ответные — 27/28 августа. 0