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    «Краснодар» узнал своего потенциального соперника в плей-офф раунде ЛЧ

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    Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    «Краснодар» узнал своего потенциального соперника в плей-офф раунде ЛЧ
    «Краснодар» узнал своего потенциального соперника в плей-офф раунде ЛЧ

    В случае успеха «Краснодар» в противостоянии с португальским «Порту» в третьем раунде отбора, россияне сыграет с победителем пары «Истанбул» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).

    Путь чемпионов

    «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия).

    ЧФР Клуж (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Славия» (Чехия).

    «Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания).

    АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды).

    Путь представителей лиг

    «Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» Киев (Украина).

    «Истанбул» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия).

    Первые матчи пройдут 20/21 августа, ответные — 27/28 августа. 0

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