«Тамбов» и «Арсенал» объявили составы

Стали известны составы «Тамбова» и «Арсенала» на матч четвертого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Кулик, Кленкин, Бенито, Мамтов, Конате.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Ткачев, Пантелеев, Банда, Аджоев, Тудорие.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0