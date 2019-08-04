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    «Тамбов» и «Арсенал» объявили составы

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    Стали известны составы «Тамбова» и «Арсенала» на матч четвертого тура российской Премьер-лиги.

    Гиа Григалава
    Гиа Григалава

    Встреча пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Аппаев, Костюков.

    Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Кулик, Кленкин, Бенито, Мамтов, Конате.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Ткачев, Пантелеев, Банда, Аджоев, Тудорие.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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