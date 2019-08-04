«Сочи» — «Уфа»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
«Сочи»
«Уфа» набрала 4 очка и поднялась на 11-е место турнирной таблицы РПЛ. «Сочи», в активе которого 1 очко, — на 15-й строчке.
РПЛ. 4-й тур
«Сочи» — «Уфа» — 0:0
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Казаев (Лагатор, 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян, 62), Мостовой, Полоз (Обухов, 83)«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Алиев, Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71)Предупреждения: Кудряшов, 19. Миладинович, 41. Фомин, 73. Беленов, 90+1