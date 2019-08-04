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    «Сочи» разошелся миром с «Уфой»

    «Сочи» — «Уфа»: счет матча 0:0

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    В матче 4-го тура чемпионата России по футболу ФК «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Уфа» набрала 4 очка и поднялась на 11-е место турнирной таблицы РПЛ. «Сочи», в активе которого 1 очко, — на 15-й строчке.

    РПЛ. 4-й тур
    «Сочи» — «Уфа» — 0:0
    «Сочи»: Джанаев, Калугин, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Казаев (Лагатор, 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян, 62), Мостовой, Полоз (Обухов, 83)«Уфа»: Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Алиев, Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71)Предупреждения: Кудряшов, 19. Миладинович, 41. Фомин, 73. Беленов, 90+1
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