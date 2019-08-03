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    Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован

    Латинская Америка Сборная Аргентины Барселона
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в ближайшие месяцы не сможет выступать за национальную команду.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Футболист «Барселоны» дисквалифицирован на три месяца за слова в адрес Южноамериканской конфедераций футбола (КОНМЕБОЛ), сообщается на сайте организации.

    Также игрок должен выплатить 50 тысяч долларов в качестве штрафа. Тем не менее, у него есть право оспорить данное решение.

    Напомним, что после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки — 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR.

    Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира. Изначально Лионеля оштрафовали на 1,5 тысячи долларов и дисквалифицировали на один матч. 0

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