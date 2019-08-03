Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован

Нападающий сборнойв ближайшие месяцы не сможет выступать за национальную команду.

Футболист «Барселоны» дисквалифицирован на три месяца за слова в адрес Южноамериканской конфедераций футбола (КОНМЕБОЛ), сообщается на сайте организации.

Также игрок должен выплатить 50 тысяч долларов в качестве штрафа. Тем не менее, у него есть право оспорить данное решение.

Напомним, что после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки — 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR.

Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира. Изначально Лионеля оштрафовали на 1,5 тысячи долларов и дисквалифицировали на один матч. 0