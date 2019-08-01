Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

Таким образом, определились все пары следующего третьего квалификационного раунда турнира.
Еще со второго отборочного раунда действует система разделения команд на чемпионские и представителей лиг. Клубы из пути чемпионов и из пути представителей лиг вплоть до группового этапа не смогут между собой встретиться.
Напомним, с третьего отборочного раунда в игру вступает «Краснодар». На этой стадии «быки» сразятся с вице-чемпионом Португалии «Порту».
Путь чемпионов
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Селтик» (Шотландия)
АПОЕЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан)
ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания)
«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия)
Путь представителей лиг
«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция)
«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» Киев (Украина)
«Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия)
Проигравшие представители лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Команды, уступившие на данной стадии Пути чемпионов, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.
Первые матчи состоятся 6/7 августа, ответные встречи — 13/14 августа. 0