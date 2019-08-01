30 и 31-го июля завершились поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20.

Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Таким образом, определились все пары следующего третьего квалификационного раунда турнира.

Еще со второго отборочного раунда действует система разделения команд на чемпионские и представителей лиг. Клубы из пути чемпионов и из пути представителей лиг вплоть до группового этапа не смогут между собой встретиться.

Напомним, с третьего отборочного раунда в игру вступает «Краснодар». На этой стадии «быки» сразятся с вице-чемпионом Португалии «Порту».

Путь чемпионов

«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Селтик» (Шотландия)

АПОЕЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) — «Аякс» (Нидерланды)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Копенгаген» (Дания)

«Марибор» (Словения) — «Русенборг» (Норвегия)

Путь представителей лиг

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция)

«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» Киев (Украина)

«Базель» (Швейцария) — ЛАСК (Австрия)

Проигравшие представители лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Команды, уступившие на данной стадии Пути чемпионов, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.

Первые матчи состоятся 6/7 августа, ответные встречи — 13/14 августа. 0