Бордин: Мы хорошо сдерживали давление «Арсенала»

Главный тренер «Нефтчи»прокомментировал ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского «Арсенала».

Роберто Бордин twitter.com/pfc_neftchi 1000 Фрибет для всех Забрать!

Его подопечные разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира.

«Нас ждала игра с тяжелым соперником, что мы увидели уже на первых минутах. Мы предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому.

Мы хорошо сдерживали давление "Арсенала", а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась.

Болельщики всегда нас поддерживали. Я благодарю всех наших поклонников. Это наша общая победа.

Я рад, что вошел в историю азербайджанского футбола, как первый тренер, добившийся четырех подряд побед в еврокубках. Но есть вопросы и поважнее этого», — цитирует тренера azerisport.com. 0