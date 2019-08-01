Бордин: Мы хорошо сдерживали давление «Арсенала»

Роберто Бордин
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Его подопечные разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира.
«Нас ждала игра с тяжелым соперником, что мы увидели уже на первых минутах. Мы предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому.
Мы хорошо сдерживали давление "Арсенала", а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась.
Болельщики всегда нас поддерживали. Я благодарю всех наших поклонников. Это наша общая победа.
Я рад, что вошел в историю азербайджанского футбола, как первый тренер, добившийся четырех подряд побед в еврокубках. Но есть вопросы и поважнее этого», — цитирует тренера azerisport.com. 0