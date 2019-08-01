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    Бордин: Мы хорошо сдерживали давление «Арсенала»

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    Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин прокомментировал ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского «Арсенала».

    Роберто Бордин
    Роберто Бордин

    Его подопечные разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию турнира.

    «Нас ждала игра с тяжелым соперником, что мы увидели уже на первых минутах. Мы предполагали, что они будут рисковать, и были готовы к этому.

    Мы хорошо сдерживали давление "Арсенала", а после первого гола в начале второго тайма ситуация изменилась.

    Болельщики всегда нас поддерживали. Я благодарю всех наших поклонников. Это наша общая победа.

    Я рад, что вошел в историю азербайджанского футбола, как первый тренер, добившийся четырех подряд побед в еврокубках. Но есть вопросы и поважнее этого», — цитирует тренера azerisport.com. 0

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