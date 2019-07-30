ПСЖ подписал хавбека «Эвертона»

Полузащитникстал игроком, сообщает пресс-служба парижан.

Трансфер 29-летнего сенегальца обошелся парижскому клубу около 29 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2023 года. Он будет играть под 27 номером.

Идрисса уже выступал в чемпионате Франции. С 2008 по 2015 год он был в системе «Лилля», после чего отправился в Англию, где играл за «Астон Виллу» и «Эвертон».

В сезоне-2018/19 Гейе провел за «Эвертон» 35 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

На Кубке африканских наций-2019 Гейе стал обладателем серебряной медали в составе сборной Сенегала.

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