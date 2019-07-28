Селюк: Гогуа без проблем может играть в топ-клубах России

Известный футбольный агентзаявил, что 25-летний ивуарийский защитникготов играть в топ-клубе.

«Спасибо спортивному директору "Тамбова" Павлу Худякову, который плевать хотел на все интриги. Для него результат команды гораздо важнее. И он подписал Седрика под мое слово. Хотя в том же "Сочи", к примеру, тоже отказались. Группа конкурентов работает.

Когда Седрик, который из-за оговоров, сплетен и всей этой мерзости, продолжительный период времени не играл и вчера дебютировал за "Тамбов", то естественно, что его переполняли чувства. Этот игрок может без проблем играть прямо сегодня с ходу в ЦСКА, "Локомотиве", "Спартаке" и "Краснодаре".

Уверен, что играя в российских топ-клубах и засветившись в Лиге Европы или Лиге чемпионов, его бы с руками и ногами забрали в хороший европейский чемпионат за приличные деньги», — цитирует Селюка Sport24. 0