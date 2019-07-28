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    «Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле

    «Арсенал» — «Ростов»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт гостями на 21-й минуте. Роман Ерёменко мощно пробил со штрафного, мяч залетел под перекладину ворот «Арсенала».

    На 49-й минуте ростовчане удвоили преимущество. Шомуродов исполнил классный заброс в штрафную за спины защитникам, Алексей Ионов вывалился на ворота, первым касанием обработал мяч, а со второго пробил точно в дальний угол створа.

    Тульский клуб отквитал один мяч на 67-й минуте. Ткачёв от угла поля навесил к вратарской, Евгений Луценко выиграл позицию у Чернова и в падении головой направил мяч в угол ворот.

    На 81-й минуте «Ростов» восстановил преимущество. Чернов низом отпасовал на Зуева, тот в касание закинул мяч в штрафную, где Шомуродов на замахе убрал защитника и низом покатил мяч под дальнюю штангу.

    Окончательный счет был установлен в компенсированное время. Горбатенко из-за штрафной пробил по воротам «Ростова», Песьяков отразил мяч перед собой, а Горан Чаушич успел первым на добивание. 0

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