ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста — герой матча«Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника
  • 18:36
    • «Тамбов» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Спартак»
  • 20:52
    • «Краснодар» разгромил «Сочи» в третьем туре РПЛ
  • 19:22
    • Московское «Динамо» нацелилось на хавбека «Боруссии» Д
  • 17:19
    • Шюррле подал документы на российскую визу
  • 17:00
    • «Интер» обыграл ПСЖ в товарищеском поединке
    Все новости спорта

    Григорян: Я считаю Олега Кононова топ-тренером

    РПЛ Футбол России Тамбов Спартак Календарь РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поддержал своего коллегу из «Спартака» Олега Кононова.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Все критикуют "Спартак". Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у "Краснодара", до сих пор остается, и его ставил Кононов.

    Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, насколько сильна его выдержка. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет для команды выдающимся тренером. В "Спартаке" очень сложно работать. Даже в "Тамбове" сложно, а уж как там», — приводит слова Григоряна «Чемпионат».

    «Тамбов» набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с четырьмя баллами идет на восьмой строке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть
  • 23/07/2019 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Зенит»
  • 1.95
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердят ли гости свой статус одного из лидеров?
  • «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Голевая эйфория обоих команд продолжится?
  • «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Останется ли результативность «Зенита» на том же уровне?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с пораженияРеакция СМИ на поражение тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в отборе Лиги Европы Вчера в 12:000
  • 14:59
    • «Арсенал» договорился с «Лиллем» о трансфере Николя Пепе
  • 20:18
    • Рублев обыграл Каррено-Бусту и вышел в финал турнира в Гамбурге
  • 19:36
    • Кононов: Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре
    Вирджил ван Дейк Футбол Сезон мечты. Заслужил ли Ван Дейк «Золотой мяч»?Должен ли защитник «Ливерпуля» выиграть награду лучшему игроку мира? 25/07/2019 в 20:080
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Спартак» очки в Тамбове?
  • 3.88
    •
  • 20:46
    • Потапова уступила Севастовой в полуфинале турнира в Юрмале
  • 20:33
    • Мельгарехо покинет «Спартак»
  • 20:05
    • Джикия: Реализация подвела, опять не забили с игры
    Ромелу Лукаку Футбол Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?Бельгийского нападающего хотят видеть только в «Интере» 25/07/2019 в 18:550
  • 19:06
    • ПСЖ готов отпустить Неймара в «Барселону»
  • 13:53
    • «Уфа» — «Крылья Советов»: Гацкан дебютирует в составе самарцев
  • 11:31
    • Федерация бокса России назвала список нарушений в поединке Дадашева
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие