Григорян: Я считаю Олега Кононова топ-тренером

Главный тренерподдержал своего коллегу из

«Все критикуют "Спартак". Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у "Краснодара", до сих пор остается, и его ставил Кононов.

Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, насколько сильна его выдержка. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет для команды выдающимся тренером. В "Спартаке" очень сложно работать. Даже в "Тамбове" сложно, а уж как там», — приводит слова Григоряна «Чемпионат».

«Тамбов» набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с четырьмя баллами идет на восьмой строке. 0