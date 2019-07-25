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    «РБ Лейпциг» подписал нападающего «Эвертона»

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    «РБ Лейпциг» объявил о подписании контракта с нападающим Адемолой Лукманом.

    Адемола Лукман
    Адемола Лукман

    Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

    21-летний Лукман подписал контракт, который рассчитан до 2024 года. В составе немецкой команды форвард будет выступать под 17-м номером.

    Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Отметим, что Лукман уже играл за «РБ Лейпциг» во второй половине сезона 2017-2018.

    В прошедшем сезоне форвард провел за «Эвертон» 24 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 0

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