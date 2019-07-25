«РБ Лейпциг» подписал нападающего «Эвертона»

объявил о подписании контракта с нападающим

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

21-летний Лукман подписал контракт, который рассчитан до 2024 года. В составе немецкой команды форвард будет выступать под 17-м номером.

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 22,5 миллиона фунтов стерлингов.

Отметим, что Лукман уже играл за «РБ Лейпциг» во второй половине сезона 2017-2018.

В прошедшем сезоне форвард провел за «Эвертон» 24 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 0