Комбаров: Лига Европы — это историческое событие для Тулы

Кирилл Комбаров
«Арсенал»
«Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.
Повторюсь, это историческое событие для Тулы. Мы внесли определённый вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми.
Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Понятное дело, когда первую игру играешь дома, ни в коем случае нельзя пропускать. Но это футбол, игра, сложиться может всякое.
Мы должны забивать первые и, конечно же, не пропускать. В выездном матче будет легче», — приводит слова Комаброва официальный сайт тульского «Арсенала». 0