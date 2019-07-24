ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерВнутри тура «МЮ»: Погба — душа компании, Сульшер — создатель новой атмосферы
  • 23:43
    • ПСЖ хочет продать Неймара до 31 июля
  • 22:52
    • Испания одолела Францию и вышла в финал юношеского ЧЕ
  • 22:32
    • «Краснодар» объявил о переходе Кабеллы и удалил запись
  • 21:14
    • «Химки» разгромили «Енисей» и стали лидерами ФНЛ
  • 19:45
    • Португалия разгромила Ирландию в полуфинале юниорского Евро-2019
    Все новости спорта

    Комбаров: Лига Европы — это историческое событие для Тулы

    Арсенал Тула Футбол России Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился ожиданиями от противостояния с «Нефтчи» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Кирилл Комбаров
    Кирилл Комбаров

    «Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.

    Повторюсь, это историческое событие для Тулы. Мы внесли определённый вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми.

    Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги чемпионов.

    Понятное дело, когда первую игру играешь дома, ни в коем случае нельзя пропускать. Но это футбол, игра, сложиться может всякое.

    Мы должны забивать первые и, конечно же, не пропускать. В выездном матче будет легче», — приводит слова Комаброва официальный сайт тульского «Арсенала». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
  • 19/07/2019 в 19:18
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Нефтчи»
  • 2.40
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Бенфика» вторую победу подряд на МКЧ?
  • «Фиорентина» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сыграют ли команды результативно?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Остановит ли «МЮ» атаку «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пепе Футбол «Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть«Краснодару» не повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов Вчера в 14:190
  • 18:12
    • «Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта в зимнее межсезонье
  • 17:26
    • Хавбек «Лацио» близок к переходу в «МЮ»
  • 17:14
    • Нико Ковач: Лерой Зане — игрок нашей мечты
    Гарет Бейл Футбол Трансферный дайджест. 16-22 июляУйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней 22/07/2019 в 23:030
  • Экспресс дня

  • Чемпион Норвегии окажет сопротивление БАТЭ
  • 4.53
    •
  • 23:31
    • «Эвертон» предложил 35 млн евро за Мойзе Кина,
  • 23:18
    • Комбаров: Лига Европы — это историческое событие для Тулы
  • 23:02
    • «Цзянсу Сунин» предложил «Реалу» 22 млн евро за Бэйла
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру 22/07/2019 в 21:210
  • 16:57
    • «Ювентус» одолел «Интер» в матче Международного кубка чемпионов
  • 14:48
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
  • 14:28
    • «Реал» на долгий срок потерял Асенсио
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие