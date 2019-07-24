Комбаров: Лига Европы — это историческое событие для Тулы

Полузащитник тульского «Арсенала»поделился ожиданиями от противостояния св матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.

Повторюсь, это историческое событие для Тулы. Мы внесли определённый вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми.

Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Понятное дело, когда первую игру играешь дома, ни в коем случае нельзя пропускать. Но это футбол, игра, сложиться может всякое.

Мы должны забивать первые и, конечно же, не пропускать. В выездном матче будет легче», — приводит слова Комаброва официальный сайт тульского «Арсенала». 0