РФС: По стадиону «Оренбурга» есть замечания

Заместитель гендиректора РФСрассказал о проверке домашнего стадионав преддверии матча третьего тура против

Напомним, гендиректор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что 23 июля на стадионе оренбуржцев пройдет проверка, по итогам которой решится, где состоится встреча 3-го тура чемпионата России.

«Комиссия только что вернулась из Оренбурга. По стадиону есть замечания, кое-что недоделано.

Мы отправили отчет в премьер-лигу, дальше от них будет предложение, можно ли проводить ближайший матч там или нет.

Какие именно замечания? Есть некоторые несоответствия в освещении, в микст-зоне. В целом на арене все хорошо, но к некоторым вещам премьер-лига относится серьезно.

Скоро РПЛ пришлет нам свой ответ», — сказал Зорков Sport24. 0