РФС: По стадиону «Оренбурга» есть замечания

«Оренбург»
«Оренбург»
Напомним, гендиректор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что 23 июля на стадионе оренбуржцев пройдет проверка, по итогам которой решится, где состоится встреча 3-го тура чемпионата России.
«Комиссия только что вернулась из Оренбурга. По стадиону есть замечания, кое-что недоделано.
Мы отправили отчет в премьер-лигу, дальше от них будет предложение, можно ли проводить ближайший матч там или нет.
Какие именно замечания? Есть некоторые несоответствия в освещении, в микст-зоне. В целом на арене все хорошо, но к некоторым вещам премьер-лига относится серьезно.
Скоро РПЛ пришлет нам свой ответ», — сказал Зорков Sport24. 0