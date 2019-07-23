Неймар — в составе ПСЖ на тур по Китаю

Согласно составу, опубликованному на официальном сайте парижан, в нем примут участие 23 футболиста.
Ранее Неймар не вернулся в клуб к началу предсезонной подготовки и не полетел с ПСЖ в Германию на товарищеский матч с «Нюрнбергом».
Игроком интересуется сразу несколько клубов. «Барселона» готова предложить за 27-летнего бразильца 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор.
«Ювентус» готов отдать за него Блеза Матюиди, Пауло Дибалу и определенную суму денег.
В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе ПСЖ, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. 0