Хавбек «Спартака» близок к переезду в чемпионат Катара

Полузащитникв ближайшее время может покинуть команду, сообщает Sport24.

По информации источника, 28-летний футболист сейчас находится в Дохе, где вскоре должен пройти медицинское обследование, чтобы перейти в один из клубов чемпионата Катара.

Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.

Напомним, Ханни перешел в «Спартак» в 2018 году из «Андерлехта». Всего он провел за «красно-белых» 38 матчей, в которых забив шесть голов и сделав восемь результативных передач. Его контракт с москвичами рассчитан до июня 2021 года. 0