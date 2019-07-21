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    Азмун и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» против «Сочи»

    «Сочи» — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Тренерские штабы «Сочи» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

    «Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.

    Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало игры — в 21:30 мск.

    На победу «Зенита» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,62, на ничью — 4,20, а на победу «Сочи» — 6,34.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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