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    РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове

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    РПЛ на своем официальном сайте выступила с заявлением относительно инцидента с задержкой болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении после матча с «Ростовом» (2:2).

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    Добавим, что ОМОН применил спецсредства, что вызвало волну возмущений.

    «Российская Премьер-лига сообщает, что произошел инцидент на матче 2 тура РПЛ "Ростов" — "Спартак".

    По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

    Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков "Спартака" неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

    После матча в соответствии с "Планом обеспечения безопасности" полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны.

    Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

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    Российская Премьер-лига призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил», — говорится в заявлении. 0

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