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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»

    «Локомотив» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 6-й минуте открыли гости. Аппаев пошёл в прессинг и на фланге отобрал мяч у Чорлуки. Прошёл прострел во вратарскую «Локо», где Михаил Костюков опередил Мурило и в касание переправил мяч в ближний угол.

    Отыгрались «железнодорожники» на 31-й минуте. Москвичи разыграли на левом фланге, Рыбусь вырезал подачу в штрафную, а Эдер подстроился под мяч и в касание пробил в дальний верхний угол.

    А две минуты спустя быстрая атака прошла у «Локомотива». Антон Миранчук прорвался по центру и сделал передачу в штрафную, Владислав Игнатьев выскочил один на один и покатил мяч в дальний угол ворот.

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    «Локомотив» набрал четыре очка и теперь делит со «Спартаком» четвертое-пятое места в турнирной таблице РПЛ.

    «Тамбов», как и «Оренбург», проиграл оба матча на старте чемпионата с одинаковым счетом 1:2 и занимает 14-15 места.

    В третьем туре 27 июля «Тамбов» примет в Саранске «Спартак», а на следующий день «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА.

    РПЛ. 2-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 2:1 (2:1)
    Голы: Костюков, 6 (0:1). Эдер, 31 (1:1). Игнатьев, 33 (2:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев (Смолов, 46), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Эдер (Лысов, 63)«Тамбов»: Шелия, Таказов, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 71), Карасев, Чуперка, Мохаммед (Кленкин, 25), Костюков (Бенито, 57), АппаевПредупреждения: Костюков, 13. Чорлука, 43. Чуперка, 74. Крыховяк, 79. Маркелов, 81. Таказов, 90. Лысов, 90+1
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