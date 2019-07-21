«Локомотив» — «Тамбов»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли гости. Аппаев пошёл в прессинг и на фланге отобрал мяч у Чорлуки. Прошёл прострел во вратарскую «Локо», где Михаил Костюков опередил Мурило и в касание переправил мяч в ближний угол.

Отыгрались «железнодорожники» на 31-й минуте. Москвичи разыграли на левом фланге, Рыбусь вырезал подачу в штрафную, а Эдер подстроился под мяч и в касание пробил в дальний верхний угол.

А две минуты спустя быстрая атака прошла у «Локомотива». Антон Миранчук прорвался по центру и сделал передачу в штрафную, Владислав Игнатьев выскочил один на один и покатил мяч в дальний угол ворот.

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«Локомотив» набрал четыре очка и теперь делит со «Спартаком» четвертое-пятое места в турнирной таблице РПЛ.

«Тамбов», как и «Оренбург», проиграл оба матча на старте чемпионата с одинаковым счетом 1:2 и занимает 14-15 места.

В третьем туре 27 июля «Тамбов» примет в Саранске «Спартак», а на следующий день «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА.