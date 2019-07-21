Докампо: Как и в матче с «Локомотивом», начали не очень хорошо

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо отметил, что удаление сказалось на игре казанской команды в матче второго тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Как и в матче с "Локомотивом", начали не очень, но потом отреагировали на это, стали лучше располагаться на поле.

Получилось, что отдали мяч сопернику. Потом случилось удаление, которое, конечно же, сказалось на нашей игре. В итоге сели в оборону и пытались играть на контратаках.

Не нужно было смотреть повтор момента с удалением, все произошло возле нашей скамейки. Но я не буду сейчас комментировать работу судей.

Вы видели, что Хвича дал, выйдя на замену. Есть игроки, которые дают больше, выходя на замену. Но пока он не готов в физическом плане на все 90 минут», — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина». 0