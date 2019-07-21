Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»

может покинуть мадридскийуже этим летом. Как сообщает Marca, футболистом интересуется китайский клуб

Ранее Зинедин Зидан заявил, что он и его руководство готовы расстаться с валлийцем и якобы сейчас клуб ищет варианты с продажей вингера.

В свою очередь в «Цзянсу Сунин» собираются бороться за игрока. Руководство китайского клуба готово предложить Бэйлу годовую зарплату в размере 17 млн евро в год.

В составе «галактикос» крайний нападающий зарабатывает те же 17 млн в год, поэтому такой суммой его вряд ли можно удивить. Однако китайский «Шанхай Шеньхуа» готов платить больше. Таким образом, Бэйла вовсю вербуют в Китай. 0