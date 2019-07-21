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    Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»

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    Гарет Бэйл может покинуть мадридский «Реал» уже этим летом. Как сообщает Marca, футболистом интересуется китайский клуб «Цзянсу Сунин».

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    Ранее Зинедин Зидан заявил, что он и его руководство готовы расстаться с валлийцем и якобы сейчас клуб ищет варианты с продажей вингера.

    В свою очередь в «Цзянсу Сунин» собираются бороться за игрока. Руководство китайского клуба готово предложить Бэйлу годовую зарплату в размере 17 млн евро в год.

    В составе «галактикос» крайний нападающий зарабатывает те же 17 млн в год, поэтому такой суммой его вряд ли можно удивить. Однако китайский «Шанхай Шеньхуа» готов платить больше. Таким образом, Бэйла вовсю вербуют в Китай. 0

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