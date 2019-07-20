«Луч» — «Томь»: счет матча 1:1, обзор голов

Игроки «Томи»
ФК «Томь»
Оба мяча были забиты во втором тайме с интервалом в несколько минут: на 69-й минуте Максим Казанков вывел гостей вперед, а на 73-й Руслан Гордиенко счет сравнял.
На данный момент дальневосточники с четырьмя очками идут девятыми, а томичи находятся на четвертой позиции в турнирной таблице (семь баллов).
В следующем туре 24 июля «Луч» в гостях сыграет с «Нефтехимиком», а «Томь» в тот же день на своем поле примет «Авангард».
ФНЛ. 3-й тур
Луч (Владивосток) — Томь (Томск) — 1:1 (0:0)
Голы: Казанков, 69 (0:1); Гордиенко, 73 (1:1)