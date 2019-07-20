«Луч» — «Томь»: счет матча 1:1, обзор голов

Владивостокскийи томскаяразошлись миром в матче третьего тура первенства ФНЛ — 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме с интервалом в несколько минут: на 69-й минуте Максим Казанков вывел гостей вперед, а на 73-й Руслан Гордиенко счет сравнял.

На данный момент дальневосточники с четырьмя очками идут девятыми, а томичи находятся на четвертой позиции в турнирной таблице (семь баллов).

В следующем туре 24 июля «Луч» в гостях сыграет с «Нефтехимиком», а «Томь» в тот же день на своем поле примет «Авангард».