Голкипер «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»

Голкипер «Ювентуса»провалил медицинский осмотр в лиссабонской, сообщает Football Italia.

По информации портала, 26-летний итальянский вратарь был готов подписать с «Бенфикой» пятилетний контракт.

Трансфер пока не отменен — Перин вернется в Турин, где будет лечить плечо до ноября или декабря, после чего сможет перейти в португальский клуб.

В апреле 2016 года и в январе 2017 года Перин получил разрыв крестообразных связок на обоих коленях, а в июне 2015-го и апреле этого года перенес операции на правом плече.

Перин перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Дженоа». В прошедшем сезоне вратарь провел девять матчей за туринский клуб. 0