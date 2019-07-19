Тренер «Нефтчи»: Нас ждут тяжелые матчи с тульским «Арсеналом»

Роберто Бордин
twitter.com/PFC_Neftchi/
В первом раунде азербайджанский клуб одолел молдавскую «Сперанцу» с общим счетом 9:0.
«Одержанные победы станут для нас мотивацией в следующих матчах. У нас есть некоторое время для подготовки. Нас ждет очень сильный соперник.
Возможно, мы отправим кого-то на игру тульского "Арсенала" во втором туре российской премьер-лиги.
Но есть и другие средства, с помощью которых можно проанализировать игру команды. В любом случае, нас ждет тяжелая игра», — цитирует 1news.az Бордина. 0