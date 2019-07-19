Тренер «Нефтчи»: Нас ждут тяжелые матчи с тульским «Арсеналом»

Главный тренер «Нефтчи»прокомментировал выход во 2-й отборочный раунд Лиги Европы, отметив, что его команду ждут тяжелые игры с тульским «Арсеналом».

В первом раунде азербайджанский клуб одолел молдавскую «Сперанцу» с общим счетом 9:0.

«Одержанные победы станут для нас мотивацией в следующих матчах. У нас есть некоторое время для подготовки. Нас ждет очень сильный соперник.

Возможно, мы отправим кого-то на игру тульского "Арсенала" во втором туре российской премьер-лиги.

Но есть и другие средства, с помощью которых можно проанализировать игру команды. В любом случае, нас ждет тяжелая игра», — цитирует 1news.az Бордина. 0