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    Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

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    Советник генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    Экс-игрок сборной России получил приглашение от научного комитета организации.

    Программа УЕФА для бывших игроков национальных сборных по обучению менеджменту была открыта в апреле 2015 года. По замыслу инициаторов программы, бывшие игроки могут многое привнести в развитие футбола и зачастую обладают качествами, необходимыми для успешной работы на управленческих позициях. Таким образом, их опыт и знания будут служить футболу.

    Программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.

    Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Заключительный экзамен — в мае-июне 2021 года. 0

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