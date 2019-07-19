Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Советник генерального директора «Зенита»пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Экс-игрок сборной России получил приглашение от научного комитета организации.

Программа УЕФА для бывших игроков национальных сборных по обучению менеджменту была открыта в апреле 2015 года. По замыслу инициаторов программы, бывшие игроки могут многое привнести в развитие футбола и зачастую обладают качествами, необходимыми для успешной работы на управленческих позициях. Таким образом, их опыт и знания будут служить футболу.

Программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.

Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Заключительный экзамен — в мае-июне 2021 года. 0