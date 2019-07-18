Мирзов усилит позицию левого вингера в «Спартаке», уверен Цорн

Генеральный директор «Спартака»уверен, что новичок команды, полузащитникусилит позицию левого вингера в клубе.

Ранее стало известно, что Мирзов перешел из «Ростова» в «Спартак». Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан на три года.

«В лице Резиуана Мирзова "Спартак" получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом.

Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды.

Кроме того, в "Арсенале" Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.

Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака». 0