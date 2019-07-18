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    Д. Комбаров: Рассматривал предложение «Арсенала», но не договорились

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в преддверии матча второго тура РПЛ против «Арсенала» рассказал, что мог продолжить карьеру в тульском клубе после ухода из «Спартака».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «Когда в июне расторг контракт со "Спартаком", рассматривал несколько предложений, в том числе из Тулы. Но с руководством "Арсенала" не договорились.

    И я отправился Самару, о чем совершенно не жалею. Чудесный город, где обожают футбол, шикарный стадион… Ничего, надеюсь, еще сыграем с братом в одной команде! Где? Ну не во дворе же. В премьер-лиге!

    Вполне реально. Заканчивать с футболом пока не собираемся. Нам всего 32, отлично себя чувствуем. Сил, энергии, желания навалом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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