Д. Комбаров: Рассматривал предложение «Арсенала», но не договорились

Защитник «Крыльев Советов»в преддверии матча второго тура РПЛ против «Арсенала» рассказал, что мог продолжить карьеру в тульском клубе после ухода из

«Когда в июне расторг контракт со "Спартаком", рассматривал несколько предложений, в том числе из Тулы. Но с руководством "Арсенала" не договорились.

И я отправился Самару, о чем совершенно не жалею. Чудесный город, где обожают футбол, шикарный стадион… Ничего, надеюсь, еще сыграем с братом в одной команде! Где? Ну не во дворе же. В премьер-лиге!

Вполне реально. Заканчивать с футболом пока не собираемся. Нам всего 32, отлично себя чувствуем. Сил, энергии, желания навалом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0