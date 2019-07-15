Рыбус: Смолова не хватало, он много забивает голов

Защитник «Локомотива»поделился впечатлениями после матча 1-го тура премьер-лиги против(1:1).

«Не забили пенальти в первом тайме. И у нас, и у "Рубина" были моменты.

В Суперкубке все реализовали (улыбается). На самом деле, не так уж и много было шансов забить. Разве что у Коломейцева в конце стопроцентный. С "Зенитом" было лучше. Но и "Рубин" — непростой соперник.

Думаю, Смолова не хватало. Он много забивает голов. Но и Эдер очень старался.

На Кварацхелию, конечно, не обижены. Желаем ему удачи. У нас он не так много играл», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федор Смолов пропустил встречу из-за небольшой травмы. 0