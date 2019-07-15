Рыбус: Смолова не хватало, он много забивает голов

Мачей Рыбус
«Локомотив»
«Не забили пенальти в первом тайме. И у нас, и у "Рубина" были моменты.
В Суперкубке все реализовали (улыбается). На самом деле, не так уж и много было шансов забить. Разве что у Коломейцева в конце стопроцентный. С "Зенитом" было лучше. Но и "Рубин" — непростой соперник.
Думаю, Смолова не хватало. Он много забивает голов. Но и Эдер очень старался.
На Кварацхелию, конечно, не обижены. Желаем ему удачи. У нас он не так много играл», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Федор Смолов пропустил встречу из-за небольшой травмы. 0