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    Рыбус: Смолова не хватало, он много забивает голов

    Локомотив Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус поделился впечатлениями после матча 1-го тура премьер-лиги против «Рубина» (1:1).

    Мачей Рыбус
    Мачей Рыбус

    «Не забили пенальти в первом тайме. И у нас, и у "Рубина" были моменты.

    В Суперкубке все реализовали (улыбается). На самом деле, не так уж и много было шансов забить. Разве что у Коломейцева в конце стопроцентный. С "Зенитом" было лучше. Но и "Рубин" — непростой соперник.

    Думаю, Смолова не хватало. Он много забивает голов. Но и Эдер очень старался.

    На Кварацхелию, конечно, не обижены. Желаем ему удачи. У нас он не так много играл», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Федор Смолов пропустил встречу из-за небольшой травмы. 0

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