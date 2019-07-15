Болельщики «Ростова» написали письмо главе РПЛ

Группа болельщикиобратились к президенту РПЛпо вопросу позднего начала матчей.

«Уважаемый Сергей Геннадьевич! Мы, объединение болельщиков футбольного клуба "Ростов", выражаем вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика.

Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать ее. Теперь же одним решением у них эту возможность отобрали. Вместе с тем в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ 19/20 Ростов — Оренбург, проведенного 13 июля в 21:30, детей практически не было.

В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им "Ростов-Арену". Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них, — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой…

Просим вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем ростовчанам», — говорится в сообщении на официальном сайте дончан.

Напомним, что в пером туре РПЛ-2019/20 «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (2:1). Игра началась в 21:30 по Москве. 0