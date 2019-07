«Челси» продлил контракт со своим воспитанником

Полузащитникподписал новой пятилетней контракт с, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Горжусь этим моментом. Я присоединился к клубу в шесть лет и с того момента моей целью было место в первой команде.

Я с нетерпением жду нового сезона и упорно работаю, чтобы быть полезным для клуба. Надеюсь, что надолго останусь в лондонской команде», — сказал Мейсон.

19-хавбек находится в структуре лондонцев с 6-летнего возраста. Маунт был капитаном молодежной команды «синих», а также выигрывал чемпионат мира в возрасте до 19 лет.

За свою карьеру он успел побывать в аренде в «Дерби Каунти» и «Витессе». Отметим, что прошлый сезон полузащитник провел в стане «баранов» под руководством Лэмпарда.

