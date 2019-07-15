«Челси» продлил контракт со своим воспитанником

«Горжусь этим моментом. Я присоединился к клубу в шесть лет и с того момента моей целью было место в первой команде.
Я с нетерпением жду нового сезона и упорно работаю, чтобы быть полезным для клуба. Надеюсь, что надолго останусь в лондонской команде», — сказал Мейсон.
19-хавбек находится в структуре лондонцев с 6-летнего возраста. Маунт был капитаном молодежной команды «синих», а также выигрывал чемпионат мира в возрасте до 19 лет.
За свою карьеру он успел побывать в аренде в «Дерби Каунти» и «Витессе». Отметим, что прошлый сезон полузащитник провел в стане «баранов» под руководством Лэмпарда.
#MasonMountMonday 💙💙— Lamps (@LampardLegacy8) 15 июля 2019 г.
Well deserved a new contract and to stay 👏🏻 So happy man 💉💉😍
Now announce Pulisic #10 would absolute perfect to start the week lads 🙏 pic.twitter.com/3NMFMttImy