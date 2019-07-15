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    «Челси» продлил контракт со своим воспитанником

    Футбол Англии Челси Дерби
    Полузащитник Мейсон Маунт подписал новой пятилетней контракт с «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

    Мейсон Маунт
    Мейсон Маунт

    «Горжусь этим моментом. Я присоединился к клубу в шесть лет и с того момента моей целью было место в первой команде.

    Я с нетерпением жду нового сезона и упорно работаю, чтобы быть полезным для клуба. Надеюсь, что надолго останусь в лондонской команде», — сказал Мейсон.

    19-хавбек находится в структуре лондонцев с 6-летнего возраста. Маунт был капитаном молодежной команды «синих», а также выигрывал чемпионат мира в возрасте до 19 лет.

    За свою карьеру он успел побывать в аренде в «Дерби Каунти» и «Витессе». Отметим, что прошлый сезон полузащитник провел в стане «баранов» под руководством Лэмпарда.

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