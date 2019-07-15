Оливье Жиру дал свою оценку Фрэнку Лэмпарду

Форвард сборнойподелился своим мнением касательно назначения Фрэнкана пост главного тренера «аристократов». Футболист рассказал, о том, за что он ценит нового менеджера, сообщает « Чемпионат ».

«Мне нравится его энергия и желание всегда прогрессировать и побеждать. Думаю, что он правильный человек. Он является легендой "Челси". Все мы верим в его мастерство сделать команду сильнее, а трансферный запрет даёт возможность молодым футболистом показать, на что они способны. Нам всем скорее хочется сыграть первый матч в лиге», — поделился Жиру с изданием Goal.

Ранее капитан команды Сесар Аспиликуэта тоже выразил теплые слова в поддержку новоиспеченному тренеру «синих». Он отметил, что Лэмпард является примером для всех футболистов клуба. Также испанец сказал, что бывший игрок «Челси» и сборной Англии мотивирует игроков становиться лучше. 0