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    Смольников: Обидно пропустили, и это смазало концовку

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    Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал победу в стартовом туре РПЛ над «Тамбовом» (2:1).

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников

    «В первом тайме мы больше раскачивались. Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов.

    Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. Но в целом, думаю, мы заслужили эту победу.

    Мы верили в свои силы. Хотя счет и неприятный, всякое может быть. Конечно, 2:0 — гораздо лучше, чем 2:1, но хорошо, что матч закончился нашей победой.

    Я бы не сказал, что мы под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Это первая игра, в любом случае сейчас мы не можем быть готовы на сто процентов», — цитирует официальный сайт «Зенита» Смольникова. 0

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