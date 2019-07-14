Смольников: Обидно пропустили, и это смазало концовку

Защитник «Зенита»прокомментировал победу в стартовом туре РПЛ над(2:1).

«В первом тайме мы больше раскачивались. Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов.

Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. Но в целом, думаю, мы заслужили эту победу.

Мы верили в свои силы. Хотя счет и неприятный, всякое может быть. Конечно, 2:0 — гораздо лучше, чем 2:1, но хорошо, что матч закончился нашей победой.

Я бы не сказал, что мы под нагрузками. Обычный тренировочный процесс. Это первая игра, в любом случае сейчас мы не можем быть готовы на сто процентов», — цитирует официальный сайт «Зенита» Смольникова. 0